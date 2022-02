KULTUSBÄND LAGUNEB! Vanilla Ninjast lahkub kaks liiget: jääme väga taga igatsema seda kirjeldamatut sünergiat 

„Meil on südamest kahju, et meie bänditeekond koos Katrini ja Triinuga on saanud lõpu,“ ütlevad Vanilla Ninja liikmed Lenna Kuurmaa ja Piret Järvis-Milder. „Jääme väga taga igatsema seda kirjeldamatut sünergiat, mis meie nelja vahel on alati olnud ja mis oli jätkuvalt olemas veel ka nüüd, aastaid hiljem, kui oma tagasituleku albumit „Encore“ tegime.“



Ka bändist lahkuv Triinu kinnitab: „Ma vaatan meie ühisele ajale tagasi hea tundega, kuna oli tore tüdrukuid pärast nii pikka aega näha ja jälle koos muusikat teha. Täpselt sama feeling oli olemas nagu varem. Võib-olla isegi parem kui varem, kuna kõik on vanemaks saanud ja huvitav oli tükikesi oma eludest üksteisega jagada.“