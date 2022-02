Jaak Allik, teatrilavastaja ja poliitik vabariigi aastapäeva kontserdist: „Miks võtavad kontserdi tegijad endale õiguse arvata, et see on antud neile eneseväljenduse hetkeks?“  

Alustuseks ei saa ma jätta ütlemata, et see oli parim presidendi kõne, mida ma, osa neist saalist, osa televiisorist, läbi aastate olen kuulnud. See oli kõne, kus mul polnud ühegi lõiguga midagi polemiseerida või vastu vaielda, see oli kõne, mida tänasel päeval oli väga vaja ning mille president suurepärase näitlejameisterlikkusega ette kandis.