Piret Rauk, Kuressaare teatri juht: „Kogu kontsert oli täis elektrit, mis oli natuke hirmutav.“ 

Mulle väga meeldis presidendi kõne. Aga ma vaatasin ka hommikul paraadi ning tänase päeva sündmuste taustal, kus süda on muret täis, mõtlesin, et taevale tänu, juba meie president oma hoiakuga on nii soe ja inimene õiges kohas. Paraku nii ongi, et kogu tänane päev on üks suur lavastus. Kui president esitas küsimusi, siis küsimused jätkusid ka kontsertetenduses. Kogu kontsert oli ülimalt elektrit täis, eklektiline, närviline ja kuidagi natuke hirmutav. Igatahes minus tekitas see muret ja ängi veelgi rohkem.