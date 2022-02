Sirje Karis: „Ma põhimõtteliselt kannan Eesti disainerite loomingut.“ 

Peokostüümi tooni, särava violeti, valis Tiina Talumees ning tabas märki: lilladesse ja rohelistesse toonidesse on Sirje Karis südamest kiindunud. „Ma kuidagi ei oskaks kanda pruune ja beeže toone, eelistan natuke särtsu,“ naeratab ta. Lihtsa lõikega peokostüüm paistab põgusal vaatlusel kleidina, kuid on tegelikult pluusist ja kleidist koosnev kostüüm. „Mina olen väga rahul, see on iseloomuga rõivas,“ kiidab Sirje Karis. „Lõige on lihtne, kuid et kostüüm on kaheosaline, saan ma tulevikus seda teiste rõivastega varieerida. Nii on ju mõistlikum.“