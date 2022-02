GALERII | Jüri Nael vabariigi aastapäeva kontsertlavastusest: „Me ei tahtnud, et oleks mingisugustki moraali lugemist, eriti praegusel ajal.“ 

Mullu novembris, kui Jüri rahvaluulekogujana küsimusi kollektsioneeris, oli tal juba selge, et seekordne vabariigi aastapäeva kontsert saab selgrooks küsimused. „Tänan õnne, et mul see küsimuste-idee plaksti tuli ja Facebookis tahtsin kuulata, mis rahval meeles on,“ naeratab ta, silmis proovipäevade-ööde unevõlg. „Otsustasin küsida, milline on meie kollektiivne alateadvus; mis kellelegi meelde tuleb. Tuli fantastilisi asju! Mingil hetkel mõtlesin, et nendest tsitaatidest võiks täitsa välja anda kogumiku, sest on nii lahe, kuidas küsimuste teema piiritleb täpselt ära, mida sa otsid. Ent ägedat materjali kogunes nii palju, et 45minutilisse lavastusse ei mahtunud kõik ära.“ Välja jäi näiteks igipõline küsimus „Kuidas moos kommi sisse saab?“. See sai asendatud teise eestimaalaste selgroogu kodeeritud küsimusega: „Millal me koju minema hakkame?“