VIDEO | IGOR MANG SÕJAST UKRAINAS: „Maksimumagressiivsus ei ole veel käes. Kõige raskem aeg on märtsi lõpus“ 

Kui Igor Mang kuu aega tagasi Õhtulehele veebruari sündmusi ennustas, siis ta ütles, et selle kuu kõige raskem aeg on 26.-27. kuupäeval, sest siis läheb Kuu üle sõjaplaneet Marsist.

Täna hommikust peale on tähetark saanud järjepanu telefonikõnesid, isegi välismaal – tuntakse muret, kui kaua see sõjaseis veel kesta võib ning kui lähedalt see meid puudutab.

„Mu vene tuttavad ei ole nii kriitilised ja pessimistlikud, ütlevad, et nädalaga teevad venelased uue valitsuse ja asi korras. Aga mina planeetide järgi näen, et kõik see kestab vähemalt mai keskpaigani,“ sõnab ta. „Maksimumagressiivsus ei ole veel käes. Märts on kõige hullem. Märtsi viimased kümme päeva tulevad eriti rasked. Aga seda, et sõda Baltikumi jõuaks, ma ei näe.“