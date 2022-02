GALERII | Tartu talisuplejad tähistasid Vabariigi aastapäeva omamoodi pingviinide paraadiga 

Mõned korralduslikud teadaanded tehtud, palutakse hetkeks vaikust, et avaldada austust Ukrainale. Tundub justkui ebaõiglane, et samal ajal, kui meie Eestis iseseisvust tähistame, on ohus Ukraina vabadus. Edasi läheb kõik aga tavapärases pidupäevale omases rütmis ning kord on tantsutüdrukute, või oleks ehk õigem öelda daamide käes, et üritus korralikult käima lükata. Nii mõnelgi võtab see jala tatsuma, julgemad proovivad tantsusamme isegi järgi teha.