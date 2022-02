Raadiohääl Lauri Hermann: tõelisele sõbrale pole häbiasi helistada kasvõi keset ööd 

Raadiohääl ja meelelahutusärimees Lauri Hermann tõdeb, et tema sõprade ring on väga väike. „Mul on aastate jooksul tekkinud tööalaselt palju tuttavaid, kuid südamesõpru on vaid paar. Need paar on nagu oma pere, nagu vennad, kellega saan kõigest rääkida, keda saan täielikult usaldada, kes on mu jaoks alati olemas. Need on inimesed, kes on enda siirust ja truudust aastate jooksul tõestanud, kes on aidanud mind väga rasketel aegadel,“ räägib ta ja lisab, et sõprus on tema jaoks teadmine, et sõber on tema jaoks olemas ja pole häbiasi kasvõi uneajal helistada. See on vastastikune usaldus ja hoolimine. Inimene, kellega saad olla sina ise.