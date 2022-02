FOTO | Singapuris elav Liis Lass jagab fotot oma kuulsast vana-vanaonust: tänu temale olen kodumaa vastu nõnda kirglik 

„See on minu vana-vanaonu Konstantin Päts, Eesti Vabariigi esimene president ja kahe maailmasõjavahelise Eesti mõjukaim poliitik,“ kirjeldab Lass. Sugulus Eesti Vabariigi esimese presidendiga on tema sõnul ka põhjuseks, miks naine on kodumaal toimuva osas nõnda kirglik. Ühtlaselt viitab naine ka nende sarnasele otsmikule.