FOTOD | PILK PEALE! Just sellised näevad välja „Maskis laulja“ uued kostüümid 

„Seitsmeste“ saatesse võttis Liisi Eesmaa kaasa Sinise Ahvi pea, tunnistades, et nii selle tegelase kui ka teiste tema loodud maskidega on tal palju ühist. „Olgem ausad, eks need tegelased on pärit minu sisekosmosest ning paratamatult panen neisse tükikese iseendast. Olen siiski Vikerkaare-Liisi ehk mulle meeldivad värvilised, lustakad, efektsed tüübid. Sinise Ahvi puhul kasutasin litreid, sära, efektseid neoontoone; püüan alati mõelda mitmeplaaniliselt ning lisada mõne ootamatu momendi, mis lavale väga hästi sobiks,“ kirjeldas ta muhedalt.