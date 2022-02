ÕL TV | Jaagup Kreem: kui album on välja tulnud, langen justkui musta masendusse. Ka naine kardab seda aega

Eesti üks populaarsemaid rokkbände Terminaator tähistab peagi oma 35. tegutsemisaastat. Bändi ainus originaalliige Jaagup Kreem (48) tõdeb, et aastate jooksul läbitud verevahetus on neile ainult kasuks tulnud. „Inimesed tüdinevad üksteisest ära. Kui ei ole enam midagi pakkuda, siis on aeg minna oma teed,“ teab ta oma kogemusest öelda.

Vaata videointervjuud!