„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Jaagup Kreem: muusika tegemine ei peaks olema ainult teismeliste ja laste käes 

Minu seekordseks hommikusöögi külaliseks on Eesti üks legematest muusikutest, 35. tegutsemisaastat tähistav ansambli Terminaator solist Jaagup Kreem.

„Üks kõige uskumatumaid bände on minu arust Aerosmith, sest nad on kõik justkui raugad, väga vanad. Aga see, mis isuga nad seda kõike teevad! Ma olen mitmel nende kontserdil käinud. See on äge! Juba ammu arvan, et muusika tegemine ei peaks olema teismeliste ja laste käes,“ põrutab rokimees.