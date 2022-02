KANNATUSED TINDIGA IHULE! Triinu Liis McNairn tegi maagilisel kuupäeval tähendusliku tätoveeringu: olin aasta lõpus nagu nurka surutud kutsikas 

Foto: Õhtulehe kollaaž/ Erakogu

Blogija Triinu Liis McNairn lasi maagilisel kuupäeval 22.02.2022 endale teha tähendusrikka tätoveeringu. „Selle naise käed on kinni seotud. Tal on käe peal kirjas „Bite me“ (hammusta mind – ingl. k.), sest tulin kõigest sellest läbi. Teda katvad ja ümbritsevad detailid jutustavad minu lugu aastast 2021,“ avaldab naine, kelle musta pesu on avalikkuse ees juba pikalt pestud ning alles nüüd on antud talle hingamisruumi.