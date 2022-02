Elu hammasrataste vahele jäänud noor beebiootel naine: visake oma roosad prillid nurka ja olge ettevaatlikud, keda oma ellu lasete 

Enne rasedaks jäämist töötas Elery ehitusfirmas juhiabina ning hobikorras oli tal ka oma kodukoristusettevõte. „Raseduse tõttu ei ole saanud tööd enam eriti teha. Puhastusvahenditega töötamine on lapsele kahjulik ja minule kurnav,“ räägib ta ja lisab, et on tööd teinud nii restoranides ja hotellides kui ka mõnda aega stjuardessina ehk et tööd ta ei karda.