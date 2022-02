LILIAN KOSENKRANIUS I Voldemar Lindström: „Lilian oli väga meeldiv daam, kes oskas leida alati õiged sõnad.“ 

Lindströmil on meeles, et ta kohtus Kosenkraniusega üsna tihti Süda tänava kandis, sest seal kippusid nende teed alatasa ristuma. Õigete sõnade saatel. Ent mis seal salata, Kosenkraniuse erakordne sarm lõi õitsele ekraanil, eriti „Vaata kööki!“ saadete aegu. „Ta oskas saadete tegemise ajal leida mõistlikke lahendusi ning inimesi liita,“ räägib Lindström. „Ka oli ta ideede generaator. Tema mõtted rõõmustasid nii kolleege kui ka vaatajaid.“

Kosenkraniuse „Vaata kööki!“, hiljem ka „Vaata aeda!“ olid nii populaarsed, et neid vaatasid ka inimesed, kellele söögitegu või peenramaad üleüldse korda ei läinud. See on Lindströmi sõnul paljuski Kosenkraniuse teene: „Tema leidis alati positiivseid lahendusi. Oma sarmi ja mõistva olekuga.“