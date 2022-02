Ene Pajula: imestati, kuidas Lilian Kosenkraniusel õnnestub köögisaadet tehes nii saledat vormi hoida 

Pajula sõnul olid need read Liliani tunnustus Eesti rahvale, et nad on leidnud nutikust ja jõudu rasketest aegadest läbi tulla. Tegelikult oli nendest rasketest aegadest läbi tulemisel suur roll kanda Lilianil endal. Sest just tema oli see, kes köögisaates inimestele õpetas, kuidas valmistada maitsvaid roogi sama hästi kui mitte millestki.