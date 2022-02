SUU PUHTAKS: Britney teenib oma memuaaridega rekordsumma 

New York Posti teatel on endine teinitäht (40) sõlminud kirjastusega Simon & Schuster lepingu mälestusteraamatu avaldamiseks. 13 aastat eestkoste all viibinud Britney teenib oma memuaaridega 15 miljonit dollarit, mis on kõigi aegade tulusamaid raamatulepinguid.