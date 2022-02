Suri ansambel Laine laulja Krista Grinbergs-Raigla. Merle Lilje: Krista ütles laupäevasel esinemisel, et tal pole väga hea olla

21. veebruaril suri ootamatu terviserikke tagajärjel ansambel Laine laulja Krista Grinbergs-Raigla. Veel üleeile andis Laine pealinna hotellis meeleoluka särtsu täis kontserdi. Ansambli liige Merle Lilje nendib: „See, et Kristaga selline asi juhtus…see on lihtsalt ulme, see pole võimalik. Fakt on aga see, et teda pole enam.“