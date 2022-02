TEENETEMÄRK 2022 | Piip ja Tuut: „Mõtle kui lahe – klounid said medali rinda!" Väino Puura: „Minu vanuses vääriks igaüks teenetemärki!“

Klouniduo Piip ja Tuut ehk Toomas Tross ja Haide Männamäe said presidendilt Valgetähe V klassi teenetemärgi.

President Alar Karis tunnustas iseseisvuspäeva eel teenetemärkidega inimesi, kelle sihikindlus, ennastsalgavus, pühendumus, leidlikkus või looming on eeskujuks paljudele teistele ning on muutnud kogu Eesti paremaks, hoolivamaks, märkavamaks, ettevõtlikumaks. Teenetemärgi said ka ooperitäht Väino Puura ning Piibu ja Tuuduna tuntud klouniduo Toomas Tross ja Haide Männamäe.