„PUUDUTA MIND“ 223. SAADE | Merlyn Uusküla avab oma peidus poole: hinged käivad minuga vahel rääkimas, unenäod ennustavad tulevikku  

Igal nädalal kostitame sind põneva veebisaatega „Puuduta mind“, kus külalisteks on nõiad, šamaanid, ravitsejad, ufoloogid, haldjad, elukunstnikud, teadlased, koolitajad, hüpnotisöörid ja paljud teised põnevad persoonid. Müstilistele teemadele pühendunud ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi seekordseks külaliseks on poplaulja Merlyn Uusküla, kelles on peidus ka saladuslikum pool.

Räägime saates unenägudest ja nendes esinevatest sümbolitest, mis läbi alateadvuse võivad ennustada tulevikku. Merlyn viis meie stuudios läbi põhjaliku puhastusrituaali. „Ruumi energiat puhastades saab kiirendada näiteks ka kinnisvara müüki,“ on ta veendunud ja õpetab meid seda tegema.

Vaata põnevat videointervjuud!