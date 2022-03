„TIIGRI PUUDUTUS“ MÄRTS | Kai Tamm ja Igor Mang: alates 8. märtsist läheb elu äkki väga emotsionaalseks 

1. veebruaril algas valitsusaeg mustal veetiigril, kes jääb troonile 21. jaanuarini 2023. Ööpäevases rütmis esindab Tiiger päevast aega vahemikus 12–18, kui tööprotsess on kõige aktiivsem ja tempo kõige suurem. Meie toome teieni tiigriaasta valitsemise nüansid kuude kaupa saates „Tiigri puudutus“. Luubi all on seekord märtsikuu, kus otsitakse hoolega koostöö ja äritegevuse võimalusi, mis on hõlpsasti saavutatavad just kuu esimesel nädalal. Aga 8. märtsist läheb elu äkki väga emotsionaalseks…

Vaata videot!