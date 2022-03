„PUUDUTA MIND“ 224. SAADE | Vangistatud Siberi prohvet Vissarion nägi ette Venemaale saabuvaid sõgedaid aegu ja näeb ka tulevikku

Seekordses „Puuduta mind” saates räägime Siberis elavatest vissarionlastest ja Viimase Testamendi Kiriku juhist Vissarionist. Eesti telepublik sai Vissarioni ja tema jüngrite tegevusest osa Tuuli Roosma 2012. aasta ülimenuka teleseriaali „Meie aasta Siberis“ vahendusel. Samal ajal tegid ka tema kaasa Arbo Tammiksaar ja Jaak Kilmi dokumentaalfilmi „Kristus elab Siberis“.

Aastal 2020 vahistasid vene korrakaitsjad Vissarioni ehk Sergei Toropi. Lisaks Vissarionile vahistati ka organisatsiooni juhtide hulka kuulunud Vadim Redkin ja kooliõpetaja Vladimir Vedernikov.

„Puuduta mind“ saate külalisteks on Eesti Siberi sõpruskonna liikmed Küllike Silling ja Helle Kahro. Mõlemad on olnud kordi külas vissarionlaste kogukonnas Siberis ja elanud pikemalt ka kohapeal. Nad on praegugi kontaktis vahistatud vissarionlastest liidritega.

Vissarion ja apostel Redkin on juba aastaid rääkinud, et elame apokalüptilisel ajal ja et vissarionlaste ühiskonnakord Siberi taigas on justkui see, milline saab olema elu pärast seda maailmalõppu.

