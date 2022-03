„PUUDUTA MIND“ 224. SAADE | Vangistatud Siberi prohvet Vissarion nägi ette Venemaale saabuvaid sõgedaid aegu 

Igal nädalal kostitame sind põneva veebisaatega „Puuduta mind“, kus külalisteks on nõiad, šamaanid, ravitsejad, ufoloogid, haldjad, elukunstnikud, teadlased, koolitajad, hüpnotisöörid ja paljud teised põnevad persoonid. Müstilistele teemadele pühendunud ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi seekordseteks külaliseks on Eesti Siberi sõpruskonna liikmed Küllike Silling ja Helle Kahro ning me räägime Siberis elavatest vissarionlastest ja Viimase Testamendi Kiriku juhist Vissarionist, kes on Venemaal vahistatud. Eesti telepublik sai Vissarioni ja tema jüngrite tegevusest osa Tuuli Roosma 2012. aasta ülimenuka teleseriaali „Meie aasta Siberis“ vahendusel. Vissarion on juba aastaid rääkinud, et elame apokalüptilisel ajal ja et vissarionlaste ühiskonnakord Siberi taigas on justkui see, milline saab olema elu pärast seda maailmalõppu.

