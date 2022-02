ÜKS KAUNIM KUI TEINE! Tõeline lumejumalanna, Swarovski kristallidest vapilõvi ja muinasjutulised printsessikleidid ehk Moeloojate silmapaistvad vastuvõtukleidid läbi aastate 

Foto: ÕL kollaaž (Fotod: Erlend Štaub, Alar Truu)

Juba teist korda jääb tavapärane vabariigi aastapäeva vastuvõtt ära – mood on aga ikka inimeste südames! Sestap palusime moeloojatel tuua välja varasemate aastate parimad vastuvõtukleidid nende loomingust. „Mul on olnud õnn olla loominguliselt vaba, kuid olen alati arvestanud sellega, et kleit kaunistaks kandjat, oleks mugav, vaadeldav teleriekraanil ja ka edaspidi kantav,“ räägib moekunstnik Ülle Pohjanheimo. Oma parimaid töid tutvustavad Riina Põldroos, Aldo Järvsoo, Iris Janvier, Tanel Veenre ja Ketlin Bachmann.