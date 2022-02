Chrissy Teigen püüab poja kaotuse järel taas lapseootele jääda 

Sel laupäeval paljastas Teigen ühismeedias, et on alustanud viljatusravi. People.com märgib, et enne seda oli tema Instagram Storys vilksatanud foto viljatussüstidest. „Läheb jälle lahti,“ oli Chrissy pildile allkirjaks kirjutanud.

Nüüd kinnitas Teigen, et alustas taas viljatusravi. „Tahtsin teile teada anda, et olen kõrimulguni uues IVF-tsüklis sees, et võimalikult palju munarakke kõrvale panna ja loodetavasti neist mõned tugevad ja terved embrüod kasvatada.“

Chrissy lisas, et süstide vastu pole tal midagi. „Nad tekitavad minus tunde, et olen arst või apteeker … aga paistetus on räme. Nii et palun alandlikult: ärge küsige, kas ma olen rase, sest ma küll tean, et see on ajendatud elevil ja headest kavatsustest, kuid seda on nõme kuulda, sest ma olen raseda vastand!“