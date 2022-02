HÜVA NÕU | Ideaalne investeerimisportfell – on see üldse olemas?  

Investeerima hakates on tekib paljudel inimestel küsimus, milline on ideaalne investeerimisportfell. Rahalise vabaduse ekspert Vallo Arumäe toob välja, et siin ühest vastust ei ole, kuid muidugi on klassikalises mõttes head investeerimisportfellid, kus on just need kuus olulist varaklassi.