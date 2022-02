HÜVA NÕU | Mats Soomre: mida teha, kui meeskonnal ei lähe hästi, mis võib valesti olla ja kuidas seda parandada? 

Meeskonnatreener Mats Soomre tõdeb, et tihti ollakse arvamusel, et kui meeskonnal läheb halvasti, on selles ainuisikuliselt süüdi meeskonna juht. Tuleks aga arvestada, et häid tulemusi on võimalik saavutada läbi koostöö ning seda nii meeskonnas tervikuna kui ka juhi ja meeskonna vahel. Mida siis teha, kui meeskonnal ei lähe hästi? Soomre selgitab, mis võib valesti olla ja kuidas seda parandada.