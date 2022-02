Sugu korrigeerinud Hollywoodi täht avaldab memuaarid 

2008. aastal filmiga „Juno“ parima naispeaosatäitja Oscarile kandideerinud Ellen Page teatas 1. detsembril 2020, et on transmees ja kannab nüüdsest nime Elliot.

Mullu kevadel rääkis Page ajakirja TIME kaaneloos, et lasi oma rinnad eemaldada ja on õnnelikum kui eales. „See on mu elu täielikult muutnud.“ Näitleja toonitas, et rindade eemaldamine pole transsoolisuse juures kindlasti ainumõeldav, kuid tema puhul tegi see lõpu aastatepikkustele piinadele. Murdeiga olnud täielik põrgu. Nüüd tunneb Page peeglisse vaadates end viimaks ära.