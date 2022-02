Inimesed Eesti vabariigi presidendi abikaasa Sirje Karis: „Kuna nüüd olen õhtuti üksi, ei tähenda see, et mul igav oleks. Minul on kogu aeg huvitav.“ Aigi Viira , täna 16:07 Jaga: M Prindi artikkelTeade toimetajale

ESILEEDI TIITEL ON VASTUKARVA: „Mulle ei meeldi see tiitel ja meie riigis ei ole tegelikult niisugust institutsiooni olemas. Olen seda ise rõhutanud. Meil on olemas institutsioon presidendi abikaasa, kes täidab vajadusel kohustusi, mis mulle on protokolliliselt ette pandud: seisab oma abikaasa kõrval, kui on vaja. Kõik selle, mis on ette nähtud, teen loomulikult ära – see on minu töö,“ räägib Sirje Karis. Foto: Ove Maidla