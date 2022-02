Serbia president andis naisepeksja renomeega Deppile teenetemärgi 

Depp avaldas Serbia presidendile siirast tänu ning avaldas lootust, et kõrge tunnustus paneb aluse tema uuele elule. „Mulle meeldivad uued algused ja oleks tore, kui see algus saaks alguse siit.“

Hollywoodi superstaar kaotas 2020. aasta juulis kohtuvõitluse Briti kõmulehega The Sun, mille veergudel teda oli nimetatud naisepeksjaks. Kohtunik otsustas Deppi eksabikaasa Amber Heardi tunnistusi ja asitõendeid vaagides, et The Sunil oli õigus sellist kirjeldust kasutada. Eksabikaasade arveteklaarimine pole siiski veel lõppenud: Depp on Heardi USAs kohtusse kaevanud, nõudes temalt laimu eest 50 miljonit dollarit.