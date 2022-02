Fännid tümitavad 54aastase Kidmani lolitalikku kaanefotot 

Pole kahtlust, et 54aastane näitlejanna on vapustavas füüsilises vormis (ja Botoxist silutud nägu on ajatu) - kuid sotsiaalmeedias kiruvad paljud fännid Vanity Fairi, et nende lemmik kaanefotol riivatu kooliplikana poseerib. Ka New York Post nendib: briti stilist Katie Grand on riietanud Nicole'i koketsesse miniseelikusse, mis on nii lühike, et võrdub juba vööga. Komplekti kuuluv topp pole rinnahoidjast enamat ja paljastab trimmis kõhu.