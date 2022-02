Vabariigi aastapäeval esilinastub dokumentaalfilm Lydia Rahulast: suur hulk Eesti meestest on tänu temale palju paremad mehed 

„Päris suur hulk Eesti meestest on tänu temale palju paremad mehed,“ ütleb filmis dirigent Siim Aimla, kes laulis Rahula käe all RAM-i Poistekoori ettevalmistuskooris. Nende härrasmeeste seas on ka paljud tänaseks tuntud lauljad ja muusikud, nagu Koit Toome, Karl-Erik Taukar, Uku Suviste, Artjom Savitski, Mikk Saar ja muidugi Lydia poeg, Tomi Rahula.

Filmi produtsent ja Rahula endine õpilane Tallinna 21. Koolis Eero Nõgene on veendunud, et Eesti kultuuriloo seisukohalt väärib Lydia elu ja töö jäädvustamist, et sütitada ka tulevasi põlvkondi õpetajaid ja koorilauljaid.