EKSKAASAD RAKSUS: Brad Pitt kaebas Angelina Jolie kohtusse 

New York Posti teatel kaebas Brad (58) oma eksnaise (46) kohtusse, väites, et too oli ebaseaduslikult maha müünud oma osa nende ühisest Prantsusmaa mõisast Château Miraval.

Hurmav 35-toaline häärber, mida ümbritsevad purskkaevud, tiik ja kabel, on Pitti ja Jolie jaoks emotsionaalselt tähendusrikas: just seal nad 2014. aastal paari pandigi. Kuid Château Miraval on ka edukas veinimõis. Angelina ja Brad ostsid mõisa 2008. aastal 28,4 miljoni dollari eest eesmärgiga seal oma lapsed üles kasvatada ning perekondlikku veiniäri ajada. Paraku purunes nende abielu 2016. aastal sügisel.