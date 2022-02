Eestis on järjest rohkem noori, kes ei õpi ega tööta. Tööd otsiv noor: tahaks minna kutsekooli, ent ma ei saa seda praegu endale lubada 

Sotsiaalkindlustusameti noortegarantii nõunik ja „Noorte Tugila“ programmijuht Heidi Paabort sõnab, et iga noor ja iga noore lugu on erinev. Kui mõni ongi teadlikult otsustanud lapsega koju jäämist pikendada või maailma avastada, siis murekohaks on just need noored, kes ei leia viise ja võimalusi enda teostamiseks.