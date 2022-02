Näitlejatepaaril Priit Võigemastil ja Laura Kallel sündis tütar 

Priit ja Laura said lähedasteks kolm aastat tagasi, kui mängisid pearollides Ugala ühises lavastuses. Pikalt kahe näitleja romantilised tunded saladuseks ei jäänud, 2020. aasta juunis kirjutas juba Kroonika, et aastaid vallalise staatust maitsnud näitleja Priit Võigemast on taas armunud – tema uueks kaaslaseks on kolleeg Laura Kalle.