FOTOUUDIS | Franz Malmsten väisas filmi „Soo" esilinastust imekauni modelliga  

Õhtuleht võttis Franziga ühendust, et uurida, kas Sonya näol on tegemist tema silmarõõmuga. Franz jääb paraku püüdmatuks. Küll aga on noored ka varem kaamerasilma ette jäänud, mis vihjab selgelt, et tegu on uue kuuma paariga. Kroonika andmetel märgati neid koos juba eelmise aasta augustis Ironmani võistlusel, millest võttis hea eeskuju projekti raames teiste tuntud inimeste seas osa ka Franz. Esmakordselt jäid nad koos silma juba juunis ühes Saaremaa spaas lõõgastudes.