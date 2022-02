Kersten Kõrge järelehüüdes Kaarel Valterile: ta oli spetsialist, ekspert, äripartner, kaasvõitleja, vähemalt sama halb DJ kui mina ning parim asi, mis elus minuga juhtunud on 

Kes mind tunnevad, teavad, et ma olen üsna endasse tõmbunud inimene. Mul ei ole inimesi, kellega ma igapäevaselt suhtleksin, sest ma lihtsalt ei tule selliste asjade peale. Nii kuis mul on läbi elu olnud korraga põhimõtteliselt üks komplekt riideid, on mul alati olnud üks parim sõber. Rohkem kui kümne viimase aasta jooksul oli selleks Kaarel Valter. See on üle kahe kolmandiku kogu mu täiskasvanueast. Raske on mäletada aega enne seda. Kuid, kui mul on vahepeal olnud tunne, et viimasel ajal ei kipu aru saama, kuhu aastad kaovad, siis täna, siin üritades seda kirjutada, tean ma täpselt, kuhu need aastad kadusid.