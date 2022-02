Priscilla Presley poeg võttis naise 

Los Angelese rokkbändi Them Guns liidrina tuntud Navarone (34) ja temast tosin aastat noorem Elisa on koos olnud neli aastat. „Ma poleks eales arvanud, et leian nii mõistva ja toetava kaaslase,“ õhkas rokkar People.comile. „Elisa muudab kõik, mis me teeme, nii hõlpsaks, ja ma ei kujuta ette elu ilma temata.“