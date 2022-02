Bruce tõmbab huuled pingule. Ta tahaks vastu vaielda, kuid ei saa. Poisid on tema juures koduõppel ja kriitiline mõtlemine on nende õppekavas alati olulisel kohal olnud. Talle meenub hiljutine loeng teemal „reegleid ei tohi üks ühele võtta”. Kahtle kõiges, ütles ta. Kõiges. Ta oli nädalaid pead murdnud Columbia ülikooli kiidukukkede idiootsuse üle, kes ei andnud talle tenuuri sellepärast, et ta ei käinud nende juures kokteilipidudel. Ta oli küsinud teaduskonna dekaanilt: mida paganat on joobes killuviskamisel pistmist matemaatikaga? Ta tahab, et ka tema pojad õpiksid kiidukukkedes kahtlema, aga mitte nii vara. Ta oleks pidanud tegema oma deklaratsioonile järgmise täienduse: kahtle kõiges, aga alles siis, kui oled täiskasvanud ja täies elujõus ja kodunt välja kolinud, nii et mina ei peaks sinu järele valvama ja muretsema.

„Vaata seda naist seal,„ ütleb Jane. „Tal on kellukesed seelikupalistuse külge õmmeldud. Kujutad ette, kui sul oleks seljas midagi sellist, mis iga liigutuse juures kõliseb?„ Ta raputab pead, mis peaks väljendama laitust, aga osutub hoopis imetluseks. Ta kujutab ette, mis tunne oleks tillukeste kellukeste kõlinal kõndida. Musitseerida iga sammu taktis ja tõmmata endale tähelepanu. See mõte ajab Jane’i punastama. Temal on teksad ja „kirjutamiskampsun“, nagu ta seda omas mõttes kutsub. Täna hommikul riietus ta mugavust silmas pidades. Mida see naine riietudes silmas pidas?

Hirm ja piinlikkus, mis olid skanneri kõrval seistes Bruce’ist läbi pragisenud, hakkavad hajuma. Mees hõõrub meelekohti ja loeb juudi-ateisti tänupalve, et talle pole tekkinud sedasorti peavalu, mis kõik kakskümmend kaks koljuluud valutama paneb. Kui arst küsis, kas ta teab, mis tema migreenihooge vallandab, siis Bruce turtsatas. Vastus oli lihtne ja selge: pojad. Isadus tähendab tema jaoks üht hirmusööstu teise otsa. Kui poisid olid alles titad, ütles Jane, et Bruce hoidis neid süles nagu granaate. Seda nad isa meelest olidki; on praeguseni. Ta nõustus LA-sse kolima põhiliselt aiaga maja pärast, mille filmistuudio neile üüris. Bruce kavatseb oma granaadid piiratud territooriumile maha panna ja kui nad tahavad sealt kuhugi välja minna, peab tema neid sõidutama. New Yorgis said poisid lihtsalt lifti astuda ja silmist kaduda.

Ta vaatab pojad üle. Nood loevad ootesaali teises otsas, see on leebe iseseisvusväljendus. Noorem poeg vaatab samal hetkel isa poole. Ka Eddie on muretseja. Sama näo kaks versiooni vahetavad isekeskis pilgu. Bruce sunnib end laialt naeratama, püüab pojalt samuti naeratust välja meelitada. Ta soovib korraga, et poiss oleks õnnelik.

Tiliseva seelikuga naine kõnnib isa ja poja vahelt läbi, katkestab nende ühenduse. Kellukesed kõlisevad iga sammu taktis. See on pikka kasvu filipiinlanna, lopsaka kehaehitusega. Tema tumedaid juukseid ehivad tillukesed helmed. Ta laulab endamisi. Sõnad on vaevukuuldavad, aga ta puistab neid ootesaali nagu lille õielehti: hiilgus, arm, halleluuja, armastus.

Mundris mustanahaline sõdur seisab akna all, selg saali poole. Ta on 195 sentimeetrit pikk ja lai nagu kapp. Benjamin Stillman võtab isegi avaras toas rohkesti ruumi. Ta kuulab lauljat; naise hääl meenutab talle vanaema. Ta teab, et nagu skanner, näeb ka vanaema ta silmapilk läbi, kohe kui teda Los Angelese rahvusvahelises lennujaamas silmab. Näeb, mis Gaviniga kakeldes juhtus; näeb kuuli, mis kaks nädalat hiljem Benjamini külje läbistas, ning stoomikotti, mis praegu kuuliauku katab. Vanaema silma alla jõudes – kuigi Benjamin on varjamist õppinud ja eluaeg tõtt kõigi, ka iseenda eest varjanud – on mäng läbi. Ent praegu pakuvad laulukatked talle rahu.

Üks lennuliini töötaja loovib ootesaali sissepääsu juurde, mikrofon käes. Naine jääb seisma, puusad kallakil. Väravatöötajate vorm on kas liiga lohvakas või liiga kitsas, tema oma aga istub nagu valatult. Juuksed on korralikku krunni silutud, huulepulk läikivpunane.