KUULSUSTE TREENINGRUTIINID! Mihkel Mattisen: laiska suminat oma ajus tuleb ignoreerida! Jennifer Cohen: trenn teeb mind õnnelikuks! 

„Oma kogemusele toetudes võin öelda, et mõistlik on leida pädev personaaltreener nagu mul Polina, kes paneb paika just sinu vajadustele sobiva treeningplaani. Me ei saa ise kõike tipptasemel osata, detaile on tõesti palju. Laskem proffidel aidata, et enda töö lihtsamaks, tulemusrikkamaks ja jätkusuutlikumaks teha! Pikk ja tervem elu on meie endi kätes!“