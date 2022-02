Ukraina eurolauliku saatus on Krimmi külastamise tõttu lahtine 

Kohalikust superstaarisaatest areenile tõusnud Ukraina lauljanna, kes tuli võitjaks palaga „Unustatud esivanemate varjud“, kinnitas BBC Newsi teatel, et on valmis oma kodumaad maikuisel Eurovisionil esindama. Enda sõnul on ta seda võimalust oodanud juba kaheksa aastat.

Kuid Ukraina riiklik ringhääling UA:PBC on Bashiga lepingu sõlmimise esialgu edasi lükanud. BBC andmeil uuritakse lauljanna 2015. aasta visiiti Krimmi, mille Venemaa oli 2014. aastal ebaseaduslikult annekteerinud. Alina sõnul on mõned inimesed teda ebaukrainlaslikuks nimetanud. „Ma olen ukraina tüdruk. Ma räägin ukraina keelt ja mu laul räägib Ukrainast. On ilmvõimatu, et ma Ukraina vastu oleksin.“