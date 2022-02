ÕUDUSFILMIST ÕUDUSEKS! Helen Kõpu transsooline filmipartner armus temasse: alguses olid vaid musid, siis algas terror! Kardan enda, lapse ja abikaasa pärast! 

Tõsielustaar Helen Kõpp avaldab, et on juba pikemat aega kannatanud temaga samas erootilises filmis osalenud Susanna Smanjovi terrori all, sealjuures armus transseksuaalne Susanna õnnelikus abielus olevasse Helenisse kõrvuni ära. „Pakkusin talle dublanti, Susannale aga ei sobinud, et ta minu asemel kedagi teist suudleb,“ teatab Helen ja lisab, et endisel sõbrannal õnnestus teda intiimsetesse stseenidesse värvata vaid manipulatsiooni abil. Susanna ei salga, et tal olid Heleni vastu tunded, kuid kõik armustseenid olid tema sõnul neil omavahel kokku lepitud ja miski polnud ühepoolne.