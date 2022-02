FOTO | VIRTUAALNE KOHTUMINE MONARHIGA! Eesti suursaadik Ühendkuningriigis andis üle volikirja: „Kuninganna meenutas oma visiiti Eestisse." 

Samuti on nii Eesti kui ka Ühendkuningriik vabakaubanduse pooldajad ja tihedad ärisuhted on mõlema riigi eesmärgiks. „Kuninganna meenutas oma visiiti Eestisse 2006. aastal. Tänasin kuningannat ja tema valitsust suurepärase riikidevahelise sõpruse eest ja soovisin president Karise ja kogu Eesti rahva nimel kuningannale õnne tema 70 aasta puhul Briti troonil,“ avaldas Eesti suursaadik.

Suursaadik Viljar Lubi on sündinud 1977. aastal. Ta on õppinud Hugo Treffneri gümnaasiumis ja lõpetanud cum laude Tartu ülikooli majandusteaduskonna rahvamajanduse eriala ning omandanud magistrikraadi Tallinna pedagoogikaülikoolis politoloogias. Veel on Lubi täiendanud end Eesti Diplomaatide Koolis rahvusvaheliste suhete ja Euroopa integratsiooni kursusel ning Sussexi ülikoolis Ühendkuningriigis Euroopa uuringute erialal.