PÕNEV! „Maskis laulja“ tuleb kolmanda hooaja ja uute detektiividega 

Maskisaate kolmandat hooaega juhib taaskord Mart Sander, detektiivide ridades on aga uuendusi. „Mul on hea meel, et lisaks Brigitte Susanne Hundile, kes on end juba kahe hooaja jooksul tõestanud suurepärase detektiivina, on uurijate paneelis kaks eriti vaimukat ja terast meest: Peeter Oja ja Karl-Erik Taukar. Nende eest läheb väga keeruliseks salapäraseid osalejaid varjata, aga see ainult lisab mängule põnevust,“ kommenteerib detektiivide uuenenud seltskonda produtsent Kaupo Karelson.

Värske detektiiv Peeter Oja on uueks väljakutseks igati valmis: „Detektiivitöös on kõige intrigeerivam see, kas suudad säilitada külma närvi või allud emotsioonide tulvale.“ Oja on ka ise „Maskis laulja“ saates Tulnukana osalenud ning tunnistab, et sellest on detektiivitöös kasu: „Kasu on tohutu. Olen kindel, et mind seal maski taga ei ole. Seega üks variant vähem.“