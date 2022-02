Kõmuleht: prints Andrew maksab oma süüdistajale pöörase summa! 

Eile õhtul saabus ootamatu uudis, et Elizabeth II keskmine poeg prints Andrew' on jõudnud kohtuvälisele kokkuleppele naisega, kelle väitel prints teda teismeeas seksuaalselt kuritarvitas. Briti lehe The Sun andmeil läheb piinlikust ja alandavast kohtuprotsessist pääsemine Yorki hertsogile kalliks maksma.