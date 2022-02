Tõepoolest, juba enne esietendust, kui kolleeg haigestus, tuli Taavil lavale söösta ning kehastada üht Mattise röövlitest. See oli talle aga paras ettevõtmine. „Kõrvalt vaadata on ikkagi hoopis midagi muud, kui ise mängus see olla,“ tunnistab Taavi. „Ega see ideaalne lahendus ole, annan endale sellest aru. Mina olen näiteks laval kõige aeglasem, teised teevad palju paremini kui mina. Teistpidi kannatab tervik selle all, et lavastajat ei ole saalis, sest ta on laval. Eks lavastaja, kes on laval, teeb teistsuguseid märkusi, kui see, kes ise kaasa mängib.“