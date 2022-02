FÄNNID ÄREVIL: "Downton Abbey" uue filmi reklaamist puudub tähtis tegelaskuju 

Ajakirja Hello! teatel puudub 2019. aasta „Downton Abbey“ filmi järje „Downton Abbey: A New Era“ („Uus ajajärk“, rež Simon Curtis) näitetrupi fotolt Matthew Goode, kes kehastab Lady Mary abikaasat Henry Talbotit.

„Downton Abbey“ Instagrami konto kommentaaride sektsioonis panevad paljud fännid Henry puudumist imeks. „Aga kus on Henry Talbot?“ küsib üks. „Hea küll, aga meil on ka Henry Talbotit vaja,“ kommenteerib teine. Üks tele- ja filmisarja fänn lisab: „Ma kardan, ma tahan, et Henry filmis oleks!“