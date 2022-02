ARVUSTUS | Kodumaine „Soo“ pakub vaatamisrõõmu nii romantikutele, märulimeestele kui ka erootikafännidele 

Toomas Haava on noor kunstnik, kes aastaid Pariisis justkui loorberitel on puhanud. 1917. aastal naaseb ta kodumaale, kus avastab, et vanem vend on maha müünud nende isa talu ja nüüd ise sohu kolinud. Kirsiks tordil on asjaolu, et vennaraas on naiseks võtnud Toomase kunagise silmarõõmu Liisi. See aga ei takista kunstnikuhärrat Liisiga edasi flirtimast.