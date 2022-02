38aastane Jaapani printsess viidi haiglasse 

Kadunud Mikasa printsi Tomohito - eelmise keisri Akihito onupoja - tütar Yoko on ajakirja People teatel esimene Jaapani keiserliku pere liige, kes on nakatunud koroonaviirusega. Eelmisel esmaspäeval tundis 38aastane printsess kurguvalu, teisipäeval andis positiivse koroonaanalüüsi, kuid sestsaadik on Yoko tervis halvenenud. Esmalt viidi ta keisripalee haiglasse, kuid sealt - nagu õukond väidab - mõõduka kopsupõletiku tõttu juba Tokyo ülikooli haigla meedikute hoole alla.