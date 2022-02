SEGASED LOOD: kas 50aastaselt emaks saanud Naomi sünnitas tõesti ise? 

Foto: @britishvogue/Instagram

Naomi Campbell rabas mullu mais üldsust, teatades, et tal on nüüd pisitütar. Ometi polnud mõni nädal varem 50aastase supermodelli rasedusest märkigi olnud. Kuid värske Vogue'i kaaneloos kinnitab briti tippkaunitar, et tütar ei ole adopteeritud. „Ta on minu laps.“